Statistik: Kaum jemand will auf sein Auto verzichten

Düsseldorf (dpa/lnw) - Trotz Investitionen in den Ausbau des Nahverkehrs und neuer Verkehrsmöglichkeiten haben in den vergangenen Jahren nur wenige Menschen ihr eigenes Auto aufgegeben. Wie das Landestatistikamt am Freitag in Düsseldorf mitteilte, haben 76,6 Prozent der Haushalte in Nordrhein-Westfalen mindestens ein Auto. Der Wert entspringt einer repräsentativen Erhebung aus dem Jahr 2018, an der 12 700 Haushalte in NRW teilnahmen.

Von dpa