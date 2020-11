Heldt: Horn gegen Union wieder fit

Bremen (dpa) - Torhüter Timo Horn wird nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung im Bundesliga-Spiel am Freitag bei Werder Bremen (1:1) in der nächsten Partie gegen Union Berlin wohl wieder im Tor des 1. FC Köln stehen. «Ich denke, dass er im nächsten Spiel wieder einsatzfähig sein wird», sagte Sportchef Horst Heldt am Samstagmorgen. Horn hatte einen Schlag auf die Hüfte bekommen und laut Heldt «Schmerzen bei jeder Bewegung», er erlitt aber keine schwerere Verletzung.

Von dpa