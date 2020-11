2. Liga: Bochum verliert Platz zwei, Fürth erobert ihn

Bochum (dpa) - Der VfL Bochum hat den zweiten Tabellenplatz in der 2. Fußball-Bundesliga nach nur einer Woche verloren - und zwar im direkten Duell vorübergehend an die SpVgg Greuther Fürth. Die Franken zogen durch den hochverdienten 2:0 (2:0)-Auswärtssieg an den Westfalen vorbei und haben aktuell nur den Hamburger SV vor sich. Allerdings könnten vor allem Holstein Kiel und der VfL Osnabrück die Fürther noch verdrängen. Die Bochumer, die erstmals seit vier Jahren nach einem Spieltag wieder einen Aufstiegsplatz belegten, verpassten durch die erste Heimniederlage seit dem 17. Februar (0:1 gegen Stuttgart) die große Chance, sich oben festzusetzen.

Von dpa