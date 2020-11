Einbrecher stehlen Tresor aus Schule in Brühl

Brühl (dpa/lnw) - Einbrecher haben in Brühl einen Tresor aus einer Schule geklaut. In der Nacht zu Freitag sollen die Unbekannten gewaltsam in das Gebäude gekommen sein, wie die Polizei Rhein-Erft-Kreis am Samstag mitteilte. Dort brachen sie eine Bürotür auf und stahlen den Safe. Beamte fanden ihn am Samstag auf einem Parkplatz. Laut einem Polizeisprecher war er aufgefräst. Allerdings fehlt nach ersten Ermittlungen nichts daraus. Die Polizei machte keine Angaben dazu, was in dem Tresor war.

Von dpa