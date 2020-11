800 Infizierte nicht informiert? Stadt korrigiert Aussagen

Köln (dpa/lnw) - Die Stadt Köln hat einen Bericht zurückgewiesen, nach dem am Freitag zeitweise 800 Bürger nichts von ihrer Coronainfektion gewusst haben. Der Kölner Sozialdezernent Harald Rau hatte der Tageszeitung «Welt» gesagt: «Wir konnten diese Menschen, die sich in einem städtischen Testzentrum testen lassen haben, bislang nicht über ihr positives Ergebnis informieren.» Am Samstag teilte die Stadt mit: «Entgegen aktueller Medienberichte trifft es nicht zu, dass in Köln positiv auf Covid-19 Getestete nicht wussten oder wissen, dass sie infiziert sind.» Den Befund erhielten Getestete vom Labor, das positiv Getestete dann auch dem Gesundheitsamt melde.

Von dpa