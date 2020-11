FCB stellt mit 27 Toren nach sieben Spieltagen Rekord ein

Dortmund (dpa) - Der FC Bayern München hat einen über vier Jahrzehnte alten Torrekord eingestellt. Nach sieben Spieltagen in der Fußball-Bundesliga kommt die Mannschaft von Trainer Hansi Flick dank des 3:2-Sieges am Samstagabend im Klassiker bei Borussia Dortmund auf 27 Tore. So viele waren zuletzt in der Saison 1973/1974 Borussia Mönchengladbach nach ebenso vielen Partien gelungen.

Von dpa