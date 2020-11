Bayern gewinnt umkämpftes Topspiel mit 3:2 beim BVB

Dortmund (dpa) - Der FC Bayern München hat den deutschen Klassiker gegen Borussia Dortmund gewonnen und wieder den ersten Platz in der Tabelle der Fußball-Bundesliga übernommen. Der Rekordmeister und Titelverteidiger siegte am Samstagabend im umkämpften Topmatch des 7. Spieltags mit 3:2 (1:1). Marco Reus brachte die Gastgeber im leeren Dortmunder Signal Iduna Park in Führung (45.), in der Nachspielzeit der ersten Hälfte glich David Alaba aber bereits aus.

Von dpa