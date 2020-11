Autotür streift Pedelec-Fahrer: Mann schwer verletzt

Ratingen (dpa/lnw) - Weil sich die Tür eines auf einem Anhänger geladenen Autos plötzlich geöffnet hat, ist ein Pedelec-Fahrer schwer verletzt worden. Ein 59-jähriger Lasterfahrer habe in Ratingen (Kreis Mettmann) das Auto auf einem Anhänger transportiert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als er einen 49-jährigen Pedelec-Fahrer überholte, öffnete sich plötzlich die Autotür und streifte die Schulter des Mannes. Er stürzte und musste am Samstagmittag mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Von dpa