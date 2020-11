Drei Menschen bei Kellerbrand in Kerpen verletzt

Kerpen (dpa/lnw) - Bei dem Versuch, ein Feuer im Keller eines Zweifamilienhauses selbstständig zu löschen, sind drei Menschen in Kerpen verletzt worden. Der 73 Jahre alte Hauseigentümer und die zwei anderen Bewohner im Alter von 55 und 57 Jahren kamen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach hatten sie am Sonntagmorgen starken Rauch im Keller bemerkt und wollten den Brand löschen. Der Hauseigentümer verletzte sich dabei schwer.

Von dpa