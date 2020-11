Vier Menschen bei Kellerbrand in Kerpen verletzt

Kerpen (dpa/lnw) - Bei einem Feuer im Keller eines Zweifamilienhauses sind vier Menschen in Kerpen verletzt worden, einer davon schwer. Der 73 Jahre alte Hauseigentümer wurde auf die Intensivstation gebracht, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Er und zwei andere Bewohner des Hauses im Alter von 55 und 57 Jahren hatten am Sonntagmorgen starken Rauch im Keller bemerkt und versuchten vergeblich, das Feuer alleine löschen. Die Bewohner konnten sich laut Angaben eines Polizeisprechers aber noch selbst aus dem Haus retten.