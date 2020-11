Zwölf Dienstwaffen innerhalb von zehn Jahren verschwunden

«Bei Verlust einer Dienstwaffe ist unverzüglich eine schriftliche polizeiinterne Meldung, unter anderem an die für das Waffenmanagement zuständige Dienststelle im Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste NRW, zu erstatten», erklärte der Sprecher weiter. Darüber hinaus sei die Waffe in den polizeilichen Sachfahndungssystemen als gestohlen oder als «in Verlust geraten» auszuschreiben. «In beiden Fällen wird versucht, die Waffe schnellstmöglich wieder aufzufinden», so der Sprecher. Dies geschehe entweder im Rahmen eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens oder mithilfe verwaltungsinterner Maßnahmen.