Torschütze Plea auf der Bank: Fünf Wechsel bei Bayer

Leverkusen (dpa) - Ohne seinen dreimaligen Torschützen Alassane Plea tritt Borussia Mönchengladbach im Abendspiel am Sonntag bei Bayer Leverkusen an (18.00 Uhr/Sky). Ansonsten hat Trainer Marco Rose seine Elf aus dem Champions-League-Spiel auch für die Partie in der BayArena nominiert. Für Plea rückt Breel Embolo in die Startelf. Bei den Leverkusenern gibt es nach dem Europa-League-Auftritt am Donnerstag fünf Änderungen. Bis auf Linksverteidiger Wendell hat Trainer Peter Bosz die komplette Abwehrreihe verändert. Zudem rücken Julian Baumgartlinger und Moussa Diaby ins Team.

Von dpa