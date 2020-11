Carro über Club-Treffen: «Haben es mit vorangetrieben»

Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusen war für das Treffen der 14 Fußball-Bundesligisten und Zweitligist Hamburger SV am Mittwoch in Frankfurt offenbar eine der treibenden Kräfte. «Es gibt aktuell eine ganze Reihe sehr bedeutender Themen für die Verantwortlichen innerhalb der Bundesliga», sagte Club-Chef Fernando Carro am Montag der Deutschen Presse-Agentur: «Dialog ist wichtig, eine größtmögliche Einigkeit auch. Dazu wollen wir als Bayer 04 beitragen und haben dieses richtungsweisende Treffen mit vorangetrieben.»

Von dpa