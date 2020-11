Lehrer: Pandemie hat Rückschritte für Inklusion gebracht

Dortmund (dpa/lnw) - Die Inklusion an Schulen bleibt einer Lehrer-Befragung zufolge eine Riesenbaustelle und hat durch die Pandemie noch Rückschritte erlitten. Das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung an Regelschulen werde unverändert von einer Mehrheit der Lehrer - rund 57 Prozent - für sinnvoll erachtet, ergab eine am Montag veröffentlichte repräsentative Befragung unter 514 Lehrkräften in NRW. In der Erhebung im Auftrag der Lehrergewerkschaft Verband Bildung und Erziehung zeigten sich zugleich 80 Prozent besorgt, dass die Einschränkungen zur Pandemie-Eindämmung einen Rückschritt für die schulische Inklusion brachten.

Von dpa