Brandstiftung auf RWE-Baustelle nahe Braunkohletagebau

Erkelenz (dpa/lnw) - In der Nähe des Braunkohletagebaus Garzweiler ist in der Nacht zu Montag auf einer Baustelle von RWE ein Feuer gelegt worden. Ein Kettenbagger sei ausgebrannt und ein Baucontainer mit Werkzeug und Baumaterial erheblich beschädigt worden, teilte die Polizei in Aachen am Montag mit. Der Sachschaden liege im oberen fünfstelligen Bereich. Der Brandort befindet sich in der Nähe des zu Erkelenz gehörenden Ortes Kuckum, der noch dem Tagebau weichen soll. Hinweise auf Täter gebe es bislang nicht, teilte die Polizei mit. Ermittelt wird wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Eine Polizeistreife hatte in der Dunkelheit die Flammen entdeckt.

Von dpa