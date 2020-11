Mit Stinkefinger am Blitzer vorbei: Ärger für 23-Jährigen

Bergneustadt (dpa) - Mit Riesenärger muss ein 23-jähriger Mann aus Engelskirchen rechnen, der mindestens 20 Mal absichtlich zu schnell an einem Blitzer vorbeigefahren ist. Der 23-jährige habe im Moment des Blitzens Grimassen gezogen, Handzeichen wie den Stinkefinger gemacht oder spöttisch seinen Döner hochgehalten, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Teilweise fuhr er Tempo 128 bei erlaubten 70 Kilometer pro Stunde, zudem habe er gar keinen Führerschein besessen, teilte die Polizei mit. Der Mann habe sich sicher gefühlt in der falschen Überzeugung, nicht identifiziert werden zu können.