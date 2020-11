Snowboard-Weltcup soll in Berchtesgaden stattfinden

Berchtesgaden/Winterberg (dpa) - Der ursprünglich in Winterberg geplante Saisonabschluss der Snowboarder soll nach Bayern verlegt werden. Das sagte der Verbandsdirektor von Snowboard Germany, Stefan Knirsch, der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Es gebe «intensive Bemühungen in Bayern», berichtete Knirsch. Finalisiert sei der Weltcup aber noch nicht. Der Weltverband Fis führt in seinem Kalender bereits Berchtesgaden mit einem Parallelslalom und einem Teamevent am 20. und 21. März als Finale der Weltcup-Saison.

Von dpa