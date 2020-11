Corona-Demonstration in Köln für 11.11. angemeldet

Köln (dpa/lnw) - Nach der aus den Fugen geratenen «Querdenken»-Demo in Leipzig ist in Köln für den 11. November, an dem eigentlich der Karneval beginnt, eine Kundgebung angemeldet worden. Als Themen seien Corona, Freiheit, Recht und Maskenpflicht genannt worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Teilnehmerzahl sei durch eine Auflage der Stadt Köln für alle Demonstrationen auf 100 begrenzt. Angemeldet sei die Kundgebung für die Deutzer Werft, wo in Köln zahlreiche Demonstrationen stattfinden.

Von dpa