Mutmaßlicher Mord in Kita: Prozess beginnt am 17. November

Mönchengladbach (dpa) - Der Prozess gegen eine wegen Mordes an einem Kindergartenkind in Viersen angeklagte Erzieherin beginnt am 17. November vor dem Landgericht Mönchengladbach. Das Gericht teilte am Montag mit, in dem Verfahren seien bislang 19 Verhandlungstermine bis zum 3. März geplant. Angeklagt ist eine 25 Jahre alte Erzieherin. Sie soll im April 2020 in der Kita in Viersen einem kleinen Mädchen während des Mittagsschlafs den Brustkorb bis zum Atemstillstand zusammengedrückt haben. Die dreijährige Greta wurde noch von Rettungskräften reanimiert, starb aber zwei Wochen später.

Von dpa