Kuh mit Gabelstapler traktiert: Staatsanwaltschaft ermittelt

Aachen (dpa/lnw) - Die Staatsanwaltschaft Aachen ermittelt wegen des Verdachts der Tierquälerei gegen einen Mitarbeiter eines landwirtschaftlichen Betriebs aus dem Kreis Heinsberg. Das bestätigte ein Sprecher der Behörde am Dienstag. Die Ermittlungen gingen zurück auf eine Anzeige der Tierschutzorganisation Peta, die ein Video des Vorfalls vorgelegt hatte. Laut Peta hatte eine Zeugin gefilmt, wie eine am Boden liegende Kuh mit einem Gabelstapler zum Aufstehen genötigt werden sollte. Peta erklärte, es werde der gewalttätige Umgang mit Kühen in der Milchindustrie offengelegt. Die «Bild»-Zeitung berichtete.

Von dpa