Krankenkasse: NRW mit Höchstwert bei Asthma-Patienten

Düsseldorf (dpa/lnw) - NRW hat Krankenkassen-Angaben zufolge im Bundesvergleich den höchsten Asthma-Patientenanteil in der Bevölkerung. Die Quote liege bei 4,7 Prozent, teilte die AOK Rheinland/Hamburg am Dienstag nach einer Auswertung von Daten aus dem Jahr 2018 mit. Der Bundesschnitt liege demnach bei 4,2 Prozent. Den niedrigsten Wert verzeichnete demnach Mecklenburg-Vorpommern mit 3,4 Prozent. Für die Analyse hat die AOK ihre Daten auf die Gesamtbevölkerung hochgerechnet.

Von dpa