Traktor muss Wildschwein-Rotte ausweichen und kippt um

Alfter (dpa/lnw) - Eine Wildschwein-Rotte hat in Alfter im Rhein-Sieg-Kreis ein folgenschweres Ausweichmanöver provoziert. Wie die Polizei mitteilte, kippte am Dienstag ein Traktor mitsamt zweier Anhänger um, als der Fahrer versuchte, nicht mit den wilden Tieren zu kollidieren. Der 71-Jährige verletzte sich dabei leicht. Nach ersten Erkenntnissen sei er schon früh morgens auf der Bundesstraße unterwegs gewesen, so die Polizei. Die Bundesstraße musste für die aufwendige Bergung des Gespanns anschließend gesperrt werden.

Von dpa