SPD fordert Staatsbeteiligung beim Stahl von Thyssenkrupp

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die SPD in Nordrhein-Westfalen fordert eine Beteiligung des Landes an der Stahlsparte des angeschlagenen Thyssenkrupp-Konzerns. Der Düsseldorfer Landtag wird am Freitag über einen Antrag der Sozialdemokraten abstimmen, mit dem die Landesregierung aufgefordert wird, «mindestens 25 Prozent am Unternehmenskapital der TK Steel Europe AG zu erwerben». Mit einer solchen Beteiligung könne der «Ausverkauf an fragwürdige Investoren» verhindert werden, heißt es in der Begründung des Antrags. Der britische Stahlkonzern Liberty Steel hatte ein nicht näher beziffertes Übernahmeangebot vorgelegt. Thyssenkrupp ist aber auch in Gesprächen mit möglichen anderen Partnern.

Von dpa