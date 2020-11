Rees/Kleve (dpa/lnw) - Drei mutmaßliche Geldautomatensprenger sind mit einem Raubzug in Rees am Niederrhein gründlich gescheitert. Erst ist ihre Attacke auf eine Bank misslungen - dann bauten sie auf der Fluchtfahrt einen Unfall. Am Dienstag sollten sie nun vor den Haftrichter gebracht werden, sagte ein Polizeisprecher in Kleve.

Von dpa