Mehr Glücksspiel-Geld für gemeinnützige Zwecke: 13 Millionen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ab dem kommenden Jahr wird in NRW mehr Glücksspiel-Geld für gemeinnützige Institutionen ausgeschüttet - insgesamt dann rund 100 Millionen Euro. Die Anhebung von rund 13 Millionen Euro habe das Landeskabinett am Dienstag nach einer entsprechenden Initiative der Regierungsfraktionen beschlossen, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung von CDU und FDP.

Von dpa