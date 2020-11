Wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte, hatte der Mann aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Auto zerstörte ein Straßenschild und eine Laterne und knickte letztlich den Pfahl mit der Werbung um.

Augenzeugen betreuten den eingeklemmten Fahrer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Feuerwehrleute sicherten vom Korb einer Drehleiter aus das zerstörte Werbeschild gegen herabfallen, so dass die anderen Einsatzkräfte sicher an dem Pkw arbeiten konnten. 34 Feuerwehrleute waren an dem Einsatz beteiligt.