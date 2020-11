Geldautomat in Krefeld-Uerdingen gesprengt

Krefeld (dpa/lnw) - In der Fußgängerzone in Krefeld-Uerdingen ist in der Nacht zum Mittwoch ein Geldautomat in einer Bank gesprengt worden. Polizei und Feuerwehr waren mit mehreren Einsatzkräften vor Ort, wie ein Sprecher der Polizei Krefeld am frühen Mittwochmorgen mitteilte. Auf Bildern war zu sehen, dass durch die Sprengung auch Fensterscheiben der Bank zu Bruch gegangen waren. Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

Von dpa