Nebel und Wolken in Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet in den kommenden Tagen wechselhaftes Herbstwetter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte, startet der Tag stark bewölkt und nebelig. Vereinzelt kann es zu Schauern kommen, im Rheinland kommt mittags aber auch die Sonne raus. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 15 Grad.