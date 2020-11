Kölner Karnevalsprinz am 11.11.: «Diesmal nicht»

Köln (dpa) - Der Kölner Karnevalsprinz Sven I. feiert den Auftakt der närrischen Saison dieses Jahr nur sehr verhalten. «Der 11.11. läuft heute unter dem Motto «Diesmal nicht», weil das aktuelle Infektionsgeschehen nichts anderes zulässt», sagte der Oberjeck am Mittwoch vor dem Kölner Dom der Deutschen Presse-Agentur. Er werde deshalb in einem Krankenhaus an das medizinische Personal 111 Weckmänner verteilen.