Prozess gegen Kölner Adil Demirci in Türkei auf März vertagt

Istanbul (dpa) - Der Prozess gegen den in der Türkei wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation angeklagten Kölner Sozialarbeiter Adil Demirci ist in Istanbul erneut vertagt worden. Er werde am 17. März fortgesetzt, sagte Demirci (34) der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Der Kölner, der 14 Monate in der Türkei in Untersuchungshaft saß und dann ausreisen konnte, war für die Verhandlung nicht aus Deutschland angereist.

Von dpa