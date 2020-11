Kutschaty wirbt für Konsens bei Corona-Bekämpfung

Düsseldorf (dpa/lnw) - SPD-Oppositionsführer Thomas Kutschaty hat an die schwarz-gelbe Landesregierung appelliert, einen gesellschaftlichen Konsens im Kampf gegen das Coronavirus zu suchen. «Wir sind jetzt in einer sehr kritischen Phase», sagte der SPD-Fraktionschef am Mittwoch im nordrhein-westfälischen Landtag. «Die schwerste Strecke kommt jetzt aber noch.» Das einwohnerstärkste Bundesland brauche «eine Strategie, die uns sicher in den Sommer der Impfungen führt».

Von dpa