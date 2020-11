Verdacht der Brandstiftung nach Feuer in Grundschul-Bücherei

Dortmund (dpa/lnw) - Nach einem Feuer in der Bücherei einer Dortmunder Grundschule mit einem Sachschaden von etwa 10 000 Euro ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen oder vorsätzlichen Brandstiftung. Nach ersten Erkenntnissen werde nicht von einem technischen Defekt ausgegangen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochnachmittag in Dortmund. Bei dem Feuer, das am Vormittag während des Unterrichts bemerkt wurde, hätten Bücher gebrannt.

Von dpa