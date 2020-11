Immer mehr Kitas wollen Alltagshelfer

«Wir setzen das Programm der Kita-Alltagshelfer bis zum Sommer fort und werden erfolgreichen Kita-Helfern ein Ausbildungsangebot machen», sagte Familienminister Joachim Stamp (FDP). Er hatte bereits in einem Brief an Kita-Träger, Personal und Eltern angekündigt, dass NRW das im Sommer gestartete Kita-Helfer-Programm bis zum Ende des Kita-Jahres am 31. Juli 2021 weiterführen werde. Die Helfer sollen das pädagogische Fachpersonal etwa der Reinigung von Spielzeug, regelmäßigem Lüften und Desinfizieren entlasten.