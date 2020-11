Mann rettet Nachbarn in der Nacht aus brennender Wohnung

Velbert (dpa/lnw) - Ein Mann hat in Velbert im Kreis Mettmann mitten in der Nacht seinen Nachbarn aus dessen brennender Wohnung gerettet. Am Mittwoch bemerkte der 54-jährige Retter in einem zweigeschossigen Mehrfamilienhaus Rauchgeruch, wie die Polizei mitteilte. Gewaltsam habe er sich daraufhin Zutritt zur brennenden Wohnung des Nachbarn verschafft. Gemeinsam mit einem weiteren Nachbarn brachte er den 58-jährigen Bewohner in Sicherheit, der anschließend mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus kam. Das Feuer war nach ersten Erkenntnissen der Polizei aus Fahrlässigkeit entstanden.

Von dpa