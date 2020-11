BVB-Chef weist Kritik an «G15»-Treffen in Frankfurt zurück

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat Kritik an der Entscheidung zurückgewiesen, nicht alle Fußball-Bundesligisten zum Treffen von 15 Profivereinen in Frankfurt/Main einzuladen. «Die Clubs, die nicht dabei waren, hatten sich ja vorher schon auf eine Haltung festgelegt und versucht, das DFL-Präsidium damit unter Druck zu setzen», sagte der BVB-Chef den Zeitungen der Funke Mediengruppe nach dem «G15»-Treffen am Mittwoch.