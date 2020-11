Polizist bei Unfallaufnahme angefahren und schwer verletzt

Bad Laasphe (dpa/lnw) - Bei einem Polizeieinsatz in Bad Laasphe-Feudingen (Kreis Siegen-Wittgenstein) ist ein Polizist angefahren und schwer verletzt worden. Gemeinsam mit einem Kollegen habe der Beamte am Mittwochnachmittag auf der Landstraße 719 zwischen Volkholz und Feudingen einen Unfall aufgenommen, teilte die Polizei mit. Dabei sei er von einem 63 Jahre alten Autofahrer an der Unfallstelle erfasst worden. Rettungskräfte brachten den 55 Jahre alten Verletzten in ein Krankenhaus. Warum es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.

Von dpa