Lindenberg: «Alten Kumpel Hoffnung in den Arm nehmen»

Köln (dpa) - Sänger Udo Lindenberg (74) ruft vor dem nahenden Weihnachtsfest zu Zuversicht auf - trotz weltweiter Krisen und Corona-Pandemie. «Wenn die Welt zu düster ist, dann müssen wir sie eben hell machen», sagte er dem UN-Kinderhilfswerk Unicef. In Lindenbergs Worten bedeutet das konkret: «Immer mal wieder den alten Kumpel Hoffnung in den Arm nehmen. Sich auch Hilfe holen, gucken: Wie können wir uns gegenseitig supporten.» Die Spalter seien in der Minderheit, so Lindenberg, «ignoriert die».

Von dpa