Schüsse: Ermittler gehen von Raub als Hintergrund aus

Die Schüsse waren am 1. November gefallen. Zeugen hatten berichtet, dass drei Tatverdächtige auf einen Mann und eine Frau geschossen hatten. Anschließend seien sie in einem Auto geflohen, bis ein Verkehrsunfall sie stoppte. Danach setzten sie die Flucht zu Fuß fort. Die beiden Verletzten kamen in ein Krankenhaus. Nach Angaben vom Donnerstag befinden sie sich weiterhin in stationärer Behandlung.