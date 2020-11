SPD-Oppositionschef kritisiert vorgezogene Weihnachtsferien

Düsseldorf (dpa/lnw) - SPD-Oppositionsführer Thomas Kutschaty hat die vorgezogenen Winterschulferien in Nordrhein-Westfalen als «Hau-Ruck-Aktion ohne Plan» kritisiert. «Der Weg, zwei Tage vorher Ferien zu haben, ist mehr Chaos als ein tatsächlicher Plan», sagte der SPD-Landtagsfraktionschef am Freitag im Radiosender WDR5. Wenn die Maßnahme wirksam sein solle, um Corona-Infektionen im Familienkreis an Weihnachten zu vermeiden, dann müssten Kinder und Eltern «in eine komplette Quarantäne». Das werde aber nicht gelingen.

Von dpa