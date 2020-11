SPD kritisiert «Corona-Weihnachtsferien»: Verzweiflungstat

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Verlängerung der Weihnachtsferien zu Gunsten eines besseren Infektionsschutzes vor dem Fest ist aus Sicht der SPD in Nordrhein-Westfalen eine unlogische «Verzweiflungstat». Niemand könne ernsthaft glauben, dass sich alle Schüler an den Tagen vor Weihnachten allein in ihren Zimmern aufhielten, sagte der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Thomas Kutschaty, am Freitag in einer Aktuellen Stunde des Landtags.

Von dpa