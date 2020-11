Mediziner rechnet mit Anstieg bei Covid-19-Intensivpatienten

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen in Krankenhäusern wird nach Einschätzung eines Fachmediziners in den nächsten Wochen stark zunehmen. Er rechne damit, dass mindestens 5000 Patienten oder vielleicht sogar doppelt so viele wie die derzeit mehr als 3000 Patienten intensiv behandelt werden müssten, sagte Professor Gernot Marx, Intensivmediziner am Uniklinikum Aachen, am Freitag im Radiosender WDR5. Diese Patienten lägen auch sehr lange - zwei bis vier Wochen - in den Kliniken. «Das heißt, wir werden in der Intensivmedizin noch weit über den Dezember damit zu tun haben». Marx ist Direktor der Klinik für Operative Intensivmedizin des Aachener Universitätsklinikums.

Von dpa