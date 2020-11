Rose unterstützt Länderspiel-Abstellungen

Rose wünscht sich, dass die Meinung der Spieler in dieser Frage Berücksichtigung findet. «Da gibt es viele, die auch in diesen Zeiten gern für ihr Land spielen. Da sollte man als Club auch nicht stur irgendwelche Vorschriften machen, sondern zuhören. Aktuell müssen wir alle gemeinsam daran arbeiten, so gut wie möglich durch diese Pandemie zu kommen», erklärte der Coach. Wenn ein Spieler ein ungutes Gefühl habe, solle er sich äußern, meinte Rose: «Wir werden eine Lösung finden. Da wird niemand zu irgendwas gezwungen. Grundsätzlich freue ich mich natürlich über jeden, der die Chance bekommt, für sein Land zu spielen.»

In den Kader der deutschen Nationalmannschaft wurden zuletzt drei Profis des Gladbacher Bundesligisten berufen: Jonas Hofmann , Matthias Ginter und Florian Neuhaus. Hofmann erlitt am Mittwoch im Spiel gegen Tschechien (1:0) einen Muskelbündelriss und musste die Heimreise antreten.