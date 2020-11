Betonteil auf Auto gestürzt: A3 in Richtung Oberhausen dicht

Köln (dpa) - Nach dem Sturz eines Betonteils auf ein fahrendes Auto am Freitagvormittag bei Köln bleibt die A3 in Richtung Oberhausen zunächst gesperrt. Statiker sollten vor der Bergung die Standfestigkeit der betroffenen Lärmschutzwand prüfen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Erst dann könne die ums Leben gekommene Frau aus dem völlig zerstörten Auto geborgen und der Unfallort freigeräumt werden. Wie lange die A3 gesperrt bleibt, sei unklar, sagte der Sprecher am Mittag. Auf der Autobahn bildete sich ein kilometerlanger Stau.