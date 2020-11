Landtag: Schulministerin schweigt zu Corona-Weihnachtsferien

Düsseldorf (dpa/lnw) - In einer Aktuellen Stunde des Düsseldorfer Landtags hat sich Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) zum Streitthema Weihnachtsferien zunächst nicht geäußert. In ihrer Rede verteidigte die FDP-Politikerin stattdessen am Freitag erneut ihre Haltung, auch in der Corona-Krise so lange wie möglich am Unterricht im Klassenzimmer festzuhalten. Es sei gemeinsame Linie in der Kultusministerkonferenz, kein flächendeckendes Wechselmodell aus Präsenz- und Distanzunterricht einzuführen.

Von dpa