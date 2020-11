Handballspieler Knorr weiter mit deutlichen Corona-Symptomen

Minden (dpa) - Mindens Handball-Nationalspieler Juri Knorr leidet weiter an deutlichen Corona-Symptomen. «Der Schreck war natürlich groß. Er hat noch immer Halsschmerzen und Fieber und ist bei seinen Eltern in häuslicher Isolation», sagte GWD-Minden-Geschäftsführer Frank von Behren am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Der 20 Jahre alte DHB-Debütant Knorr war einer von insgesamt vier Nationalspielern, die im Anschluss an die Länderspielwoche mit EM-Qualifikationspartien gegen Bosnien-Herzegowina und in Estland positiv getestet worden waren.

Von dpa