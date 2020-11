RWE baut in Biblis neues Gaskraftwerk

Essen/Biblis (dpa) - Der Stromerzeuger RWE Generation errichtet neben dem früheren Atom-Standort im hessischen Biblis ein modernes Gaskraftwerk. Die Anlage soll im Oktober 2022 in Betrieb gehen, wie die RWE-Tochter am Freitag in Essen berichtete. Man habe zuvor eine entsprechende Ausschreibung gewonnen.