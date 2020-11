Zur Begründung heißt es in der Allgemeinverfügung, dass bislang an den Grundschulen pro infiziertem Kind viermal so viele andere in Quarantäne mussten als an weiterführenden Schulen. Da in allen Stufen davon ausgegangen werden müsse, dass der Mindestabstand zwischen den Kindern und Jugendlichen regelmäßig nicht eingehalten werden könne, sei die Maske sinnvoll.

Stadtdirektor Markus Schön ergänzte am Freitag, es sei «geboten und verhältnismäßig», die Maskenpflicht in den Grundschulen durchzusetzen: «Wir wollen so lange wie möglich besonders an den Grundschulen den Präsenzunterricht aufrechterhalten.» Ausnahmen gelten für Förderschulen, Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf und bei medizinischen Gründen. Die Bezirksregierung habe die Krefelder Regelung abgesegnet.