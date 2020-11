Mann stirbt bei Unfall auf A1: Vier Fahrzeuge beteiligt

Gevelsberg (dpa/lnw) - Bei einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn 1 zwischen Volmarstein und Gevelsberg ist ein 37-Jähriger tödlich verletzt worden. Zunächst habe der Mann aus Hagen aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto verloren und war gegen die Leitplanke und zwei Fahrzeuge geprallt, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Danach sei er auf der Fahrbahn zum Stehen gekommen. Ein Lastwagenfahrer habe das offenbar nicht rechtzeitig bemerkt und sei auf den Wagen aufgefahren. Die A1 war am Freitagabend in Richtung Köln für mehr als fünf Stunden voll gesperrt, wie der Sprecher weiter mitteilte. Weitere Details gab es zunächst nicht. Zuvor hatte die «Westfalenpost» berichtet.

Von dpa