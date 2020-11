Mann erfindet rechtsextremistischen Überfall

Bielefeld (dpa/lnw) - Nach einem angeblichen rechtsextremistischen Überfall auf einen Iraner in Bielefeld hat dieser eingeräumt, sich die Verletzungen selbst zugefügt zu haben. Entgegen früherer Angaben habe der 19-Jährige eingeräumt, dass der Überfall nicht stattgefunden habe, teilte die Polizei am Samstag mit. Er sei am späten Freitagabend unaufgefordert mit seiner Familie und einem Bekannten bei der Polizei erschienen und habe dies erklärt.

Von dpa