Explosion in Friseurgeschäft: Kriminalpolizei ermittelt

Essen (dpa/lnw) - Ein lautstarker Knall, kaputte Scheiben und ein kurzzeitiger Brand: Nach einer Explosion in einem Friseurgeschäft in Essen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Hintergründe seien noch unklar, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Die komplette Fensterfront sei entglast worden. Was genau im Laden zu Schaden kam, war zunächst nicht bekannt.

Von dpa